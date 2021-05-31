Названы сроки сдачи в эксплуатацию аэропорта в освобожденном Физули

Международный аэропорт в деоккупированном городе Физули предполагается сдать в эксплуатацию до конца сентября текущего года, заявил вице-президент AZAL Этибар Гусейнов.

Он рассказал, что общая протяженность воздушной гавани составит 4,8 км, из них 3 км - взлетно-посадочная полоса, по 900 м - зоны освещения. В данный момент, указал Гусейнов, одновременно со строительством аэропорта идут работы по установке навигационного и другого оборудования.

"Автомобильная трасса "Дорога Победы" будет иметь выход к этому аэропорту. Наряду с этим началось строительство аэропорта в Зангилане и планируется начать строительство в Лачине", - пояснил вице-президент AZAL.

Гусейнов добавил, что к моменту сдачи аэропорта в эксплуатацию в нем будет функционировать один терминал, передает Trend.