Австрия не разрешила сборной Казахстана провести матч с Мальтой

Товарищеский матч между сборными Казахстана и Мальты, запланированный на 7 июня, не состоится. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Федерации футбола Казахстана (КФФ).

Игра должна была пройти в городе Вольфсберг (Австрия), однако из-за ситуации с коронавирусом COVID-19 в стране посольство Австрии в Казахстане отказалось выдать визы игрокам, тренерам и персоналу.

Таким образом, матч со сборной Мальты не состоится и после встречи с командой Северной Македонии, которая пройдет 4 июня, сборная Казахстана вернется домой.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 170 млн, из них более 3,5 млн человек скончались. В Австрии выявлено 644 815 случаев заражения, умерли - 10 603 человека.