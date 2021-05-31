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Саммит НАТО пройдет без участия Грузии

Саммит НАТО пройдет без участия Грузии

Грузию и Украину не пригласили на саммит НАТО, который пройдет 14 июня в Брюсселе, так как в нем примут участие только страны-члены организации. Об этом заявил генсек Йенс Столтенберг.

Он отметил, что данное решение принято из-за короткой программы саммита, однако не исключил участие партнеров на следующей встрече.

"В саммите будут участвовать только страны НАТО, потому что это относительно короткая встреча, которая займет всего один день. Форматов с участием партнеров не будет", - приводит слова Столтенберга Sputnik-Грузия".

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Вестник Кавказа

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