Фан-зону для просмотра матча ЕВРО-2020 организуют в Дагестане

В Махачкале прошло заседание оперативного штаба по недопущению распространению коронавируса в Дагестане под руководством замглавы правительства республики Мурада Казиева.

Основным вопросом на повестке дня стала организация зон публичного просмотра матчей чемпионата Европы по футболу на территории республики.

Как сообщил замглавы правительства, стадион имени Елены Исинбаевой в Махачкале станет местом публичного просмотра игр ЕВРО-2020. Он также отметил, что при организации просмотра матчей необходимо соблюдать все эпидемиологические рекомендации. По его словам, в случае осложнения обстановки, мероприятие будет отменено.

Стоит отметить, что просмотр матчей сборной России по футболу будет сопровождаться дополнительной спортивной и концертной программой, к организации которой будут привлечены волонтеры.