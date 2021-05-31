Власти нашли погибших армянских военных на полу морга в Абовяне

Минздрав Армении назначил служебное расследование после публикации в интернете скандальных фотографий из абовянского морга.

На них предположительно запечатлены останки погибших во Второй Карабахской войне, завернутые в белые полиэтиленовые мешки, которые валяются на полу в подвальном помещении.

В ходе акции протеста, вспыхнувшей после публикации, родственники погибших обвинили власти в сокрытии около 200 тел, которые якобы хранят в фруктовых холодильниках.

В Минздраве заверили, что с помощью служебного расследования изучат проблему хранения останков и установят, насколько условия, в которых они находились, соответствовали необходимым критериям.

В ведомстве опровергли сообщения о том, что власти якобы скрывают количество тел и останков погибших, передает Sputnik Армении.

О том, что прямо на полу морга Абовянской туберкулезной больницы (ГНКО "Национальный центр пульмонологии") лежат тела сотен армянских военных, упакованные в полиэтиленовые пакеты, ранее на своей странице в Facebook написал глава общественной организации "Альтератива" Нарек Манташян, ссылаясь на телеграм-канал Mediaport.