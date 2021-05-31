Минсельхоз разрешил ввезти в Россию еще 50 тыс т томатов из Турции
Министерство сельского хозяйства увеличивает квоту на импорт помидоров из Турции.
Соответствующий приказ подписал и.о. главы ведомства Максим Увайдов 23 апреля, документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации только сегодня.
"Утвердить разрешенный объем ввоза в Российскую Федерацию товаров <…> томаты свежие или охлажденные, - 300 тыс т", - сказано в нем.
Ранее квота составляла всего 250 тыс т.
Вестник Кавказа
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