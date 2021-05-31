Молодой автомобилист сломал позвоночник в ДТП в Черкесске

Водитель иномарки получил травмы в результате ДТП в Черкесске. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Карачаево-Черкесии.

В нем говорится, что накануне в отдел полиции поступил сигнал о том, что в Республиканскую клиническую больницу с диагнозом "перелом поясничного отдела позвоночника" был доставлен 21-летний житель аула Икон-Халк.

Пострадавший рассказал, что 29 мая на Северном объезде около фирмы "Кавказ мясо" он не справился с управлением своего Volkswagen Polo и попал в аварию.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.