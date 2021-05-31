Несколько улиц Назрани накрыло от горения мусора

В Назрани произошло возгорание бытового мусора. Дым заполнил несколько улиц города, сообщает пресс-служба МЧС Ингушетии.

"По прибытию на место происшествия пожарно-спасательных расчетов было установлено, что горит бытовой мусор. Площадь возгорания составила 56 квадратных метров. В результате пожара жертв и пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в тушении возгорания были задействованы силы и средства МЧС в количестве 5 человек и 1 единица техники.