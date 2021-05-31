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Древние археологические памятники повреждены в Дагестане

Древние археологические памятники повреждены в Дагестане

Сотрудники Дагнаследия осмотрели объект культурного наследия федерального значения "Каякентское 2-е поселение" близ села Каякент, датируемое III тыс до нашей эры, и обнаружили разрушения его части в результате антропогенного воздействия, сообщает пресс-служба ведомства.

"Осмотр показал, что на территории объекта построено тепличное хозяйство. В результате чего была выровнена и утрамбована поверхность древнего поселения. В частности, срезан верхний культурный слой, подведены коммуникации, произведено бурение ям и устройство бетонированных вертикальных стоек металлоконструкций теплицы, ленточный фундамент, устройство системы отвода дождевых вод", - говорится в сообщении. 

В результате хозяйственной деятельности был частично поврежден древнейший памятник археологии.

На другом памятнике "Поселение Казмаляр эпохи ранней бронзы", также был снят грунт и срезан верхний культурный слой, в результате чего часть объекта была фактически уничтожена. 

В ведомстве отметили, что по выявленным фактам будет направлен материал в правоохранительные органы.

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Вестник Кавказа

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