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Комендантский час смягчили в Турции

Комендантский час смягчили в Турции

В Турции частично снимаются ограничения, введенные ранее из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре по итогам заседания кабинета министров.

"В течение июня комендантский час будет действовать с 22:00 до 05:00 с понедельника по субботу, а также весь день в воскресенье", - приводит слова главы государства ТАСС.

Ранее жителям Турции запрещалось выходить на улицу с 21:00 до 05:00 по будням, а также в оба выходных дня.

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Вестник Кавказа

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