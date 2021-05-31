Алматы перейдет в "желтую" зону уже завтра

Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин заявил, что мегаполис должен перейти в "желтую" зону уже завтра. Об этом он сообщил в Instagram у блогера Алишера Еликбаева.

"Мы очень близко подошли к "желтой" зоне. Мы прогнозируем, что уже завтра мы будем точно "желтой" зоне, но уже с солидным, так сказать, запасом будем в "желтой" зоне. Но для "зеленой" надо семь дней продержаться, чтобы были дальнейшие послабления ограничительных мер", - сказал Бекшин.

Он также отметил, что для желающих поехать в Европу, где не зарегистрированы доступные в Казахстане вакцины, в республику поступить китайский препарат Sinovac.

"Сегодня ночью мы получаем на Казахстан 500 тысяч доз китайской вакцины, которая уже зарегистрирована ВОЗ. Это гуманитарная помощь КНР. Sinovac зарегистрирована ВОЗ и признается в целом в Евросоюзе, то есть странах Европы, если нужно выехать в Таиланд, то они могут спрашивать на точках вакцинации", - добавил Бекшин.

Также врача подчеркнул, что первым компонентов в Алматы привились около 16% населения.