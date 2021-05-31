Гахария раскритиковал соглашение между "Грузинской мечтой" и оппозицией

Соглашение "Будущий путь Грузии", заключенное властями и частью оппозиционных лидеров, несет репутационные риски для Тбилиси, сообщил председатель партии "За Грузию", бывший премьер Георгий Гахария на пресс-конференции.

"Фактически мы путем амнистии отпускаем людей, которые были задержаны по конкретному обвинению Уголовного кодекса. Тогда, когда у Грузии в ближайшей семи-восьмилетней истории не было понятия "политический заключенный", предметом соглашения стало политически мотивированное правосудие. Не считая тех 43% и репутационных рисков, которые получила страна и правящая партия", - цитирует его Sputnik Грузия.

Политик раскритиковал форму, в которой в итоге было произведено задержание лидера партии "Единое нацдвижение" Ники Мелия, то есть силовой штурм офиса. По его словам, партия "Грузинская мечта" этим шагом добилась только того, организатор штурма парламента не появится перед судом, так как его кейс стал политически мотивированным, а для стабилизации ситуации в Грузии в итоге понадобилось вмешательство ЕС.