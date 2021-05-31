Ильхам Алиев: Азербайджан передал ВОЗ добровольный взнос на $10 млн

Азербайджан направил во Всемирную организацию здравоохранения добровольный финансовый взнос на сумму $10 млн, заявил президент АР Ильхам Алиев, выступая в видеоформате на церемонии закрытия 74-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения - высшего руководящего органа ВОЗ.

Он подчеркнул, что Баку всегда заявлял о важности демонстрации мощной мировой солидарности в борьбе с пандемией. Глава государства напомнил, что, будучи председателем Движения неприсоединения, Азербайджан выступил с рядом глобальных инициатив, включая организованный в мае прошлого года Саммит Движения неприсоединения и специальную сессию Генассамблеи ООН на уровне глав государств и правительств, проведенную в декабре минувшего года при поддержке более 150 стран.

"Азербайджан передал Всемирной организации здравоохранения добровольный финансовый взнос в объеме $10 млн. Кроме того, в связи с коронавирусом была оказана гуманитарная и финансовая помощь более чем 30 странам",- указал Ильхам Алиев.