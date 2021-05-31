В Дагестане задержали ОПГ драгдилеров

Сотрудники МВД Дагестана пресекли деятельность преступной группировки, занимавшейся нелегальными поставками сильнодействующих препаратов, сообщает пресс-служба ведомства.

"Полицейскими выявлена межрегиональная организованная преступная группа в составе жителей Дагестана, Москвы, Краснодарского края и Ростовской области, причастная к сбыту сильнодействующих веществ бесконтактным способом посредством использования мобильных мессенджеров. У членов ОПГ изъято 2772 капсул препарата "Лирика" весом свыше 1 кг и 10 тыс 370 таблеток сильнодействующего лекарства "Трамал" весом 5,2 кг", - говорится в сообщении.

По данным министерства, группировка состояла из организатора, курьера, фасовщиков и закладчиков. Доход от нелегального сбыта препаратов составил более 5,3 млн рублей. Средства перечислялись на банковские счета, открытые на третьи лица.

В отношении ОПГ возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 234 ("незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта") и части 2 статьи 174.1 ("легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления") УК РФ.