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В полиции рассказали подробности ДТП с 6 пострадавшими в Астраханской области

(с) ГУ МВД по Астраханской области
(с) ГУ МВД по Астраханской области

Правоохранители проводят административное расследование по факту аварии в Астраханской области, в результате которой получили травмы шесть человек. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

Сегодня утром у поселка Мансур водитель "Лады" двенадцатой модели не удостоверился в безопасности обгона и врезался в "ГАЗ-322132", ехавший в попутном направлении и поворачивавший налево. От удара микроавтобус опрокинулся.

В результате инцидента пострадали два пассажира легкового автомобиля - мужчина 1969 года рождения и его 13-летний сын, а также водитель "ГАЗели", местный житель 1979 года рождения, и три человека, которые ехали на работу в поля в салоне - 38-летний мужчина и две женщины 1969 и 1977 годов рождения.

На месте происшествия правоохранители, они устанавливают выясняют все обстоятельства аварии. Идет административное расследование.

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