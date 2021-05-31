В полиции рассказали подробности ДТП с 6 пострадавшими в Астраханской области

Правоохранители проводят административное расследование по факту аварии в Астраханской области, в результате которой получили травмы шесть человек. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

Сегодня утром у поселка Мансур водитель "Лады" двенадцатой модели не удостоверился в безопасности обгона и врезался в "ГАЗ-322132", ехавший в попутном направлении и поворачивавший налево. От удара микроавтобус опрокинулся.

В результате инцидента пострадали два пассажира легкового автомобиля - мужчина 1969 года рождения и его 13-летний сын, а также водитель "ГАЗели", местный житель 1979 года рождения, и три человека, которые ехали на работу в поля в салоне - 38-летний мужчина и две женщины 1969 и 1977 годов рождения.

На месте происшествия правоохранители, они устанавливают выясняют все обстоятельства аварии. Идет административное расследование.