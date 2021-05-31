Расстрелявшему двух человек жителю Северной Осетии вынесен приговор

Суд в Северной Осетии приговорил жителя республики Олега Хосонова, расстрелявшего из ружья двух человек у автомастерской в Беслане, к 15 годам тюремного заключения. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Следствием было установлено, что 9 июня 2018 года между Аланом Биченовым и братом фигуранта дела Сосланом Хосоновым у автосервиса в Беслане произошла драка. Олег Хосонов подъехал к автомастерской, взяв ружье "ИЖ-81 (Ягуар)" 12-го калибра. Он произвел несколько смертельных выстрелов в двоих потерпевших.

Подсудимого признали виновным по пунктам "а", "е" части 2 статьи 105 УК РФ ("убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом") и приговорили к 15 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.