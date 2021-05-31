В Баку сообщили о перехвате беспилотника ВС Армении на границе двух стран (ФОТО)

Министерство обороны Азербайджана заявило о перехвате беспилотника Вооруженных сил Армении на границе между двумя странами. Материалы размещены на сайте ведомства.

"На Кельбаджарском участке армяно-азербайджанской государственной границы подразделениями Азербайджанской Армии был обнаружен и приземлен специальными техническими средствами беспилотный летательный аппарат (БПЛА) типа "Грифон-12" вооруженных сил Армении", - говорится в сообщении.