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В Баку сообщили о перехвате беспилотника ВС Армении на границе двух стран (ФОТО)

В Баку сообщили о перехвате беспилотника ВС Армении на границе двух стран (ФОТО)
В Баку сообщили о перехвате беспилотника ВС Армении на границе двух стран (ФОТО)
В Баку сообщили о перехвате беспилотника ВС Армении на границе двух стран (ФОТО)

Министерство обороны Азербайджана заявило о перехвате беспилотника Вооруженных сил Армении на границе между двумя странами. Материалы размещены на сайте ведомства.

"На Кельбаджарском участке армяно-азербайджанской государственной границы подразделениями Азербайджанской Армии был обнаружен и приземлен специальными техническими средствами беспилотный летательный аппарат (БПЛА) типа "Грифон-12" вооруженных сил Армении", - говорится в сообщении.

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Вестник Кавказа

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