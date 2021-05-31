Саркисян принял отставку главы МИД Армении

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о снятии с должности и. о. министра иностранных дел Ара Айвазяна, сообщает пресс-служба президентского аппарата.

"По предложению премьер-министра, в соответствии со статьей 131 конституции, а также частью 1 статьи 5 "Закона о структуре и деятельности Правительства" освободить от занимаемой должности исполняющего обязанности министра иностранных дел Ара Айвазяна", - говорится в указе.

Напомним, что исполняющий обязанности главы внешнеполитического ведомства Армении Ара Айвазян подал в отставку 27 мая. Об этом сообщила его пресс-секретарь Анна Нагдалян.