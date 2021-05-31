Культурные объекты Северного Кавказа получат средства на развитие

Министерство культуры РФ продолжит финансирование национального проекта "Культура" на Северном Кавказе, - сообщила глава ведомства Ольга Любимова.

"В 2021 году объем распределенных субсидий субъектам СКФО составляет 1,7 млрд рублей. Кассовое исполнение на 26 мая составляет 10%", - сообщила Любимова на встрече с министрами культуры округа, передает "Это Кавказ".

"В минувшем 2020 году кассовое исполнение нацпроекта в СКФО составило 99,5%, а созданная нами система координации исполнения нацпроекта эффективна и позволяет достигать хороших результатов", - отметила министр.

637 млн рублей из заложенных в финансирование средств пойдут на 40 сельских домов культуры, на 162,73 млн рублей будет проведен капремонт семи домов культуры в Карачаево-Черкесии и Дагестане, в четырех регионах за 75 млн рублей будут созданы девять модельных библиотек, а также два виртуальных концертных зала на общую сумму 3,5 млн рублей на Ставрополье.

Капитальный ремонт и реконструкция театров юного зрителя и театров кукол на территории округа обойдется более чем в 77 млн рублей, а на создание трех центров культурного развития в СКФО выделено 166 млн.