Ставрополье избавят от платных парковок у соцобъектов

Платные парковки на Ставрополье больше не будут размещать рядом с социальными объектами – такой закон приняли депутаты Думы Ставропольского края, сообщила пресс-служба краевого парламента.

"Закон вступает в силу с 1 января 2022 года и будет действовать в отношении вновь создаваемых парковок. На существующие правоотношения ограничение будет распространяться по истечения срока аренды земельных участков, на которых они расположены", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

С нового года запрет на размещение платных парковок будет действовать на территории, прилегающие к зданиям, в которых размещены медицинские организации, учреждения культуры, образования, в том числе и дошкольные, а также на придомовой территории многоквартирных домов, у спортивных объектов, рядом с офисами организаций, предоставляющих государственные и муниципальные услуги, органов госвласти и местного самоуправления.

Этим же законом парковки, расположенные на землях государственной и муниципальной собственности, в выходные и нерабочие праздничные дни будут бесплатными.