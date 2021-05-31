Жара стала причиной пожаров на юге Израиля

Масштабные природные пожары охватили юг Израиля, сообщает газета The Jerusalem Post.

По данным издания, в частности пожары зафиксированы в районе города Кирьят-Малахи в южном округе страны.

Отмечается, что причиной пожара сильная жара, которая пришла на значительную часть Израиля.

В окружном совете заявили, что очаги возгорания - крупные, однако их возможно локализовать. Местное руководство порекомендовало гражданам не разжигать огонь на открытом воздухе, а также соблюдать инструкции по безопасности.