Главная » Новости

Чавушоглу: Турция не откажется от С-400

Чавушоглу: Турция не откажется от С-400

Турция не примет предложения других государств об отказе от использования С-400, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

"С-400 на 100% будут под нашим контролем. Мы направили многих техников на обучение. Российских военных в Турции не будет", - приводит слова министра РИА Новости.

Чавушоглу подчеркнул, что Турция не может принять предложение от другого государства о том, чтобы республика не использовала С-400.

Ранее замгоссекретаря США Венди Шерман заявила, что Вашингтон предложил Анкаре альтернативу российским С-400. По ее словам, Турция знает, какие шаги она должна предпринять.

1560 просмотров





Вестник Кавказа

в Telegram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!