В Баку прокомментировали заявление МГ ОБСЕ

Глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева ответила на заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 28 мая 2021 года, сообщает АзерТадж со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства.

"Наша позиция по вопросам, упомянутым в заявлении сопредседателей, в том числе по недавней напряженности на азербайджано-армянской границе, попытке армянской диверсионной группы совершить террористический акт с проникновением на территорию Азербайджана, процессу делимитации и демаркации, а также обеспечению гуманитарного доступа в регион, неоднократно излагалась в официальных заявлениях", - сказала Абдуллаева.

Она подчеркнула, что Азербайджан сосредоточил все усилия для обеспечения мирного сосуществования людей на освобожденных территориях и принимает соответствующие меры.

"На основе принципов международного права осуществляется сотрудничество с международными гуманитарными организациями, в том числе были предприняты соответствующие шаги по оказанию гуманитарной помощи людям, пострадавшим от войны в Карабахе", - отметила глава пресс-службы ведомства.

Абдуллаева заявила, что армянские военнослужащие, к которым имеется отсылка в заявлении сопредседателей группы, были задержаны при совершении провокации, направленной на минирование дорог, а отказ Армении предоставить и информацию о местонахождении мин, заложенных на освобожденных территориях Азербайджана, а также попытка установить новые мины "не влезают ни в какие рамки". По ее словам, это представляет угрозу для жизни людей.

"Таким образом, прежде чем предлагать обмен задержанных по принципу "всех на всех", сопредседатели должны, по крайней мере, обратить внимание на причины их задержания и призвать провокаторов воздерживаться от такой деятельности", - уточнила она.

Абдуллаева добавила, что Баку неоднократно заявлял о поддержке урегулирования пограничной напряженности путем переговоров, а также призывов международного сообщества к демаркации и делимитации границы между странами, напомнив, что Азербайджан поддержал недавнее предложение о создании трехсторонней комиссии по делимитации и демаркации границы.

"Нормализовать межгосударственные отношения, приступить к демаркации и делимитации границ и, наконец, заложить прочную основу для мирного сосуществования можно только на основе строгого соблюдения норм международного права о суверенитете, территориальной целостности и неприкосновенности границ", - сказала глава пресс-службы.

Абдуллаева заключила, что страны-сопредседатели могут способствовать миру и развитию в регионе, поддерживая выполнение трехсторонних заявлений.