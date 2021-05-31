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Посольство Азербайджана в РФ обратилось в соответствующие органы для расследования трагедии в Новосибирске

Посольство Азербайджана в РФ обратилось в соответствующие органы для расследования трагедии в Новосибирске

Посольство Азербайджана в России обратилось в соответствующие органы в связи с трагедией, произошедшей 28 мая в Новосибирске, в результате которой погиб Векил Абдуллаев. Об этом говорится в распространенном сегодня сообщении дипмиссии.

В нем выражаются глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего. "Аллах рехмет елесин!" - сказано в сообщении.

"Для объективного и всестороннего расследования данной трагедии Посольство обратилось в соответствующие органы Российской Федерации", - подчеркнули в ведомстве.

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Вестник Кавказа

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