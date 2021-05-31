Самолет из Сочи с запахом гари сел в "Шереметьево"

Пассажирский лайнер Airbus A-321 с запахом гари в салоне сегодня экстренно сел в аэропорту "Шереметьево", об инциденте рассказали в аварийных службах.

По словам их представителя, во время снижения на борту воздушного судна, летевшего из Сочи, появился запах горелой проводки.

"Командир сообщил о случившемся наземным службам, которые встречали борт. Экстренная посадка прошла штатно", - цитирует источник ТАСС.

В результате никто не пострадал. Причины ЧП устанавливаются.