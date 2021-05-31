В НАТО раскрыли планы после ухода из Афганистана
НАТО продолжит подготовку афганских сил безопасности после вывода войск альянса из Афганистана, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.
"Мы приняли решение довести до нуля наше военное присутствие в Афганистане. Но мы активизируем поддержку по другим направлениям, будем поддерживать гражданское присутствие в Афганистане, наращивать потенциал сил безопасности Афганистана, финансировать их, проводить подготовку, в том числе за пределами этой страны", - приводит слова Столтенберга РИА Новости.
Напомним, что 25 апреля США и НАТО начали выводить персонал с баз в Афганистане. Об этом сообщил на конференции в Кабуле командующий контингентом генерал Скотт Миллер.
Вестник Кавказа
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