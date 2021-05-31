Власти Сочи запускают портал прямого бронирования туруслуг

В скором времени в городе-курорте Сочи заработает официальный туристический портал, на котором можно будет без посредников забронировать все услуги курорта.

"Создаем официальный сервис города Сочи, который удовлетворит потребности как жителей, так и гостей города. В проект входит мобильное приложение и интернет-портал для туристов", - сообщил в своем официальном аккаунте в телеграме мэр Алексей Копайгородский, передает "Интерфакс".

"Этот проект позволит нам повысить комфорт планирования пребывания в городе и доверие к качеству оказываемых туристических услуг", - подчеркнул мэр Сочи.

На интернет-портале visit-sochi.com представлена вся информация об объектах размещения и питания, туристических маршрутах, экскурсиях и ключевых локациях. На нем можно будет получить информацию обо всех услугах - объектах проживания, туристических маршрутах, экскурсиях, ключевых локациях, ресторанах - все это будет собрано в одном месте и доступно как для индивидуального, так и для пакетного бронирования, а развернутое описание объектов поможет легко сделать выбор и поминутно спланировать свой отдых в Сочи, - рассказали в администрации города-курорта.

Мобильное приложение разрабатывается для iPhone и android и в данный момент проходит тестирование. Уже завтра в тестовом режиме заработает сайт, будет подключен модуль, позволяющий бронировать и оплачивать бронь, что позволит постепенно подключать к порталу партнеров, и уже 1 июля можно будет забронировать и оплатить городские услуги. В конце августа состоится запуск электронных терминалов Е-Киоск, а осенью станет доступна полноценная версия обновленного сайта и мобильного приложения.