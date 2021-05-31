Токаев обсудил сотрудничество с главой ВТО

Состоялась встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и гендиректора Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеалы.

В ходе переговоров, прошедших в формате видеоконференцсвязи, Токаев поздравил собеседницу с недавним избранием на пост руководителя ВТО и подчеркнул, что сотрудничество с организацией является одним из приоритетов Казахстана. Он отметил, что 12-ая Министерская конференция ВТО (MC-12), на которой будет председательствовать Казахстан, пройдет в конце ноября – начале декабря этого года.

Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что поддерживает диалог под руководством главы ВТО между государствами-членами организации, производителями вакцин и странами, которые нуждаются в доступных вакцинах. "Мы считаем, что ВТО должна играть важную роль в обеспечении цепочек поставок важнейших медицинских товаров и справедливого доступа к вакцинам", – обратил внимание он.

По словам президента Казахстана, в этой связи он поручил правительству разработать позицию в отношении Инициативы в области торговли и здравоохранения, в частности, внести конструктивный вклад в разработку соответствующего решения MC-12.

В свою очередь, Нгози Оконджо-Ивеала высоко оценила усилия Казахстана по борьбе с COVID-19 и поздравила страну с разработкой собственной вакцины от коронавируса QazVac. Кроме того, она пригласила Токаева поучаствовать в предстоящей конференции в Женеве, а президент пригласил собеседницу посетить Казахстан.



Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 168 млн, из них более 3,5 млн человек скончались.