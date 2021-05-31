В Казахстане начинается первый этап подготовки к переписи населения

Уже завтра, 1 июня, в Казахстане стартует первый этап подготовки переписи населения, в рамках которого свыше пяти тысяч интервьюеров обойдут населенные пункты для уточнения списка адресов, - сообщили в Бюро национальной статистики.

Интервьюеры (регистраторы) будут совершать обход по каждому населенному пункту, уточняя списки адресов жилищ, жилых домов и нежилых помещений, используемых в качестве жилья, а также численности постоянно проживающего населения в каждом из них, чтобы в дальнейшем разбить территории городских и сельских населенных пунктов на инструкторские и счетные участки для обеспечения полноты учета населения при переписи.

"В настоящее время завершается работа по привлечению и обучению временного переписного персонала – это интервьюеры и инструкторы-контролеры первого этапа. Всего будет набрано 5 405 интервьюеров первого этапа и 773 инструктор-контролеров", - говорится в сообщении, передает Sputnik Казахстан.

Подготовительный этап продлится до 30 июня.

Напомним, основной этап Национальной переписи 2021 года пройдет с 1 сентября по 30 октября. Участие в ней можно будет принять как в традиционном формате, так и в режиме онлайн на сайте sanaq.gov.kz с помощью ЭЦП. Казахстанцы сами могут выбрать, каким способом им удобнее пройти перепись.