Армения выберет парламент из 26 партий и блоков

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Армении сегодня на внеочередном заседании приняла решение зарегистрировать 26 партий и блоков для участия во внеочередных парламентских выборах, запланированных на 20 июня.

"Таким образом, во внеочередных парламентских выборах примут участие 26 партий и блоков", - отметил председатель ЦИК Тигран Мукучян, передает ТАСС.

Внеочередные выборы в стране пройдут на фоне политического кризиса, начавшегося в ноябре прошлого года: о них договорились председатель правительства и главы представленных в парламенте партий, после чего роспуск парламента стал юридически возможным. После этого президент страны Армен Саркисян назначил дату внеочередных выборов на 20 июня.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и члены его правительства до выборов остаются работать в статусе исполняющих обязанности, а его партия "Гражданский договор" будет участвовать в выборах самостоятельно и не станет создавать блоки с другими политическими силами.

Одним из главных соперников Пашиняна на выборах будет бывший президент страны Роберт Кочарян, создавший блок "Армения" вместе с главами партий "Дашнакцутюн" и "Возрождающаяся Армения" Ишханом Сагателяном и Ваге Акопяном.

Также в выборах примет участие Республиканская партия Армении экс-президента Сержа Саргсяна, создавшая блок с партией бывшего главы Службы нацбезопасности Армении Артура Ванецяна "Родина".

Парламентская оппозиция - партии "Процветающая Армения" и "Просвещенная Армения" - также заявили об участии в выборах.