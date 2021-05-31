В Абхазии продолжили поиски пропавшего в горах россиянина

Поиск пропавшего в горах Абхазии российского 64-летнего туриста Владимира Ульянова продолжается, обследовано русло реки Бзыбь до ее слияния с рекой Грибза, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.

Туриста искали десять дней, поиски не дали результатов, операция по его спасению была завершена.

"Тем временем группа российских волонтеров, изъявивших желание подключиться к поискам, движется по маршруту в районе верховьев реки Гумиста", - отметили в пресс-службе. К волонтерам присоединились сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС Абхазии.

Турист пропал больше двух недель назад.