Пхукет начнет принимать вакцинированных туристов с 1 июля

Правительство Таиланда решило с 1 июля открыть Пхукет для иностранных туристов, прошедших вакцинацию от коронавируса, сообщает АТОР.

С 1 июля привитые иностранцы смогут отдыхать на острове без карантина. Туристы могут быть вакцинированы препаратом, одобренным ВОЗ или правительством стран, из которых прибывают туристы.

При въезде туристы все равно будут предоставлять отрицательный ПЦР-тест, а также визу и сертификат въезда COE. Все иностранцы должны будут установить приложение "Таиланд Плюс".

На острове в приложении необходимо будет "поделиться местоположением". В провинции Пхукет туристы должны оставаться минимум семь ночей, потом разрешается путешествовать в другие регионы Таиланда.

Кроме того, через пять дней после прибытия в Таиланд, туристам необходимо будет сделать экспресс-тест на антиген, который нужно будет показать при выезде из страны.

Туристы без прививки могут посещать Пхукет, но им придется проходить обязательный карантин.