Лайнеры Fly Arystan соединят Туркестан с Бишкеком
Казахстанская авиакомпания Fly Arystan выполнила новый международный авиарейс, который связал духовную столицу Тюркского мира Туркестан со столицей Кыргызстана Бишкеком.
На первом рейсе, состоявшемся сегодня, средняя коммерческая загрузка составила свыше 60%. Рейсы Туркестан – Бишкек будут выполняться с частотой два рейса в неделю на воздушном судне типа А-320, - передает Sputnik Казахстан.
Напомним, международный аэропорт Туркестана заработал 1 декабря прошлого года. Сейчас из него выполняются авиарейсы в Стамбул.
Вестник Кавказа
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