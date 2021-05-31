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В Узбекистане начинают прививать студентов и представителей СМИ

В Узбекистане начинают прививать студентов и представителей СМИ

Узбекистан с 31 мая расширяет список категорий для приоритетной вакцинации от COVID-19.

Вакцинация граждан началась с 1 апреля, на первом этапе прививки получали люди старше 65 лет, медработники, граждане с хроническими заболеваниями, учителя школ, сотрудники дошкольных образовательных учреждений.

"С 31 мая список пополнят следующие категории: студенты, обучающиеся за рубежом; представители СМИ (журналисты, блогеры); писатели; сотрудники телерадиокомпаний", - сообщила сотрудница Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья республики Насиба Тоирова.

В Узбекистане используют вакцины AstraZeneca, "Спутник V" и рекомбинантный препарат китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutica.

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Вестник Кавказа

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