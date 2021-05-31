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Госсектор перейдет на отечественные смартфоны на ОС "Аврора"

Госсектор перейдет на отечественные смартфоны на ОС &quot;Аврора&quot;

Компания "Марвел-Дистрибуция" запускает в России линейку смартфонов F+ pro, гаджеты получат отечественное программное обеспечение.

Как рассказали РИА Новости в компании, в семейство войдут два смартфона, они будут работать на процессорах тайваньского чипмейкера MTK. Операционную систему на смартфон можно будет установить по выбору заказчика - Android или российскую ОС "Аврора". Смартфоны F+ pro будут поддерживать сети 4G, NFC, иметь мощный аккумулятор и основную камеру из нескольких сенсоров.

Производить смартфоны будут в России, первая партия на Android будет отгружена заказчикам уже летом. Гаджеты на "Авроре" появятся чуть позже.

Пока российские смартфоны F+ pro будут доступны для корпоративного и государственного сектора.

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Вестник Кавказа

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