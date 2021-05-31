Власти Махачкалы снова закрыли на лето шесть городских пляжей

Качественные показатели морской воды вынудили управление Роспотребнадзора по Дагестану снова запретить купание на шести пляжах Махачкалы – "Березка", "Прибой", "Джами", "Загородный", "Черные камни", а также "Городской пляж", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Запрет на купание введен из-за превышения допустимых норм по микробиологическим на 84,6% и по санитарно-химическим показателям на 90%, и причина такого загрязнения морской воды – продолжающийся сброс неочищенных, необеззараженных канализационных и поверхностных ливневых стоков в Каспийское море.

"Ежегодно в морской воде в черте Махачкалы присутствуют холероподобные вибрионы, что служит фактором риска для возникновения и распространения паразитарных инфекций и острых кишечных инфекционных заболеваний", - говорится в сообщении.

Ограничения будут действовать до тех пор, пока не будут достигнуты гигиенические нормативы, а на пляжах будут установлены аншлаги о запрете купания.

Напомним, пляжи Махачкалы из года в год признают непригодными для купания, в минувшем 2020 году их было больше - в "черный список" попал и пляж "Оазис".