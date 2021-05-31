Турция и Греция признают сертификаты вакцинации от COVID-19

В понедельник, 31 мая, состоялись переговоры министров иностранных дел Турции и Греции Мевлюта Чавушоглу и Никоса Дендиаса.

"Мы договорились о взаимном признании сертификатов COVID-19, чтобы граждане наших стран, которые были вакцинированы или имеют отрицательный результат теста, могли посещать наши страны", - сказал по итогам встречи Дендиас.

На переговорах также была достигнута договоренность о встрече между премьер-министром Греции Кириакосом Мицоаткисом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в кулуарах саммита НАТО 14 июня. "Сегодняшняя встреча дала возможность договориться о встрече между премьером Мицотакисом и президентом Эрдоганом в кулуарах саммита НАТО", - цитирует ТАСС главу греческого МИД.

Он также сообщил, что он обсудил с Чавушоглу не только двусторонние отношения, но и отношения Турции с ЕС.

Кроме того, Дендиас указал на то, что целью переговоров была попытка первичного достижения взаимопонимания и, если это станет возможным, постепенной нормализации ситуации на протяжении какого-то времени. "В этих рамках был согласован ограниченный список программ экономического сотрудничества", - заключил министр.