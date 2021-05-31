Вакцина "Спутник Лайт" одобрена в Палестине

Министерство здравоохранения Палестины зарегистрировало российскую однокомпонентную вакцину против коронавируса "Спутник Лайт".

"РФПИ объявляет о регистрации российской однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" Министерством здравоохранения Государства Палестина. Вакцина "Спутник Лайт" является первым компонентом вакцины "Спутник V", - отметили в фонде, пишет РИА Новости.

Эффективность "Спутник Лайт" составляет 79,4%, почти такой же эффект дают многие вакцины из двух компонентов, добавили в РФПИ.

"Применение однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" существенно сокращает вероятность тяжелых случаев заболевания с необходимостью госпитализации. Благодаря одобрению препарата в Палестине появится возможность в короткие сроки обеспечить вакцинацию большого количества людей и быстрее сформировать популяционный иммунитет", - заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.