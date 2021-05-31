Суд зачитал приговор экс-главе Дербентского района

В Преображенском районном суде Москвы сегодня зачитали приговор бывшему главе Дербентского района Дагестана Магомеду Джелилову, - сообщила представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

"Экс-чиновник осужден за совершение шести преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере)", - сказала она, передает "Интерфакс".

Учитывая позицию гособвинителя, суд приговорил Джелилова к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В 2016 году Джелилов, занимая должность главы Дербентского района Дагестана, своими постановлениями передал в собственность знакомым земельные участки общей площадью 6 га, относящиеся к категориям земель сельскохозяйственного назначения, - выяснило следствие.

Джелилов своими преступными действиями причинил муниципальному району ущерб в особо крупном размере на общую сумму более 8,6 млн рублей, - добавила Нефедова.