Суд зачитал приговор экс-главе Дербентского района
В Преображенском районном суде Москвы сегодня зачитали приговор бывшему главе Дербентского района Дагестана Магомеду Джелилову, - сообщила представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
"Экс-чиновник осужден за совершение шести преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере)", - сказала она, передает "Интерфакс".
Учитывая позицию гособвинителя, суд приговорил Джелилова к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
В 2016 году Джелилов, занимая должность главы Дербентского района Дагестана, своими постановлениями передал в собственность знакомым земельные участки общей площадью 6 га, относящиеся к категориям земель сельскохозяйственного назначения, - выяснило следствие.
Джелилов своими преступными действиями причинил муниципальному району ущерб в особо крупном размере на общую сумму более 8,6 млн рублей, - добавила Нефедова.
Вестник Кавказа
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