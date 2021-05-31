Ара Айвазян ушел в отставку из-за несогласия с политикой Никола Пашиняна

Глава МИД Армении Ара Айвазян, на прошлой недели подавший в отставку назвал причину своего решения.

По его словам, отставка связана с несогласием с инициативами властей Армении. Айвазян подчеркнул, что считает текущую политику противоречащей национальным интересам республики.

"Моя отставка обусловлена именно этой причиной - чтобы никогда не было какого-либо сомнения, что наше министерство может сделать какой-либо шаг, дать согласие каким-либо идеям, инициативам, которые противоречат нашей государственности, нашим национальным и государственным интересам", - заявил он, цитирует пресс-служба армянского МИД.

Айвазян добавил, что принято считать, что дипломат - человек, который избегает острых углов, свыкается с ситуацией. Он выразил уверенность, что в Армении найдутся "принципиальные дипломаты, которые станут направляющими для общественности".