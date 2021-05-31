Распредсети теряют до 70% крымской воды

Львиной доли потери воды в Крыму достигают в коммунальных сетях – они составляют 65-70% от общих потерь, - заявил замглавы федерального Минстроя Максим Егоров.

"Мы понимаем, что потери у нас - это распредсети. Наше предложение - в первую очередь сделать технический аудит всех крымских сетей. Это не дешевое удовольствие, но без этого мы с вами не поймем, сколько в них фактически теряется воды", - уточнил Егоров, передает "Интерфакс".

Анализ позволит не только экономить воду, но и определить, какой ресурс дополнительно необходим, - отметил замминистра, резюмируя: "Если мы будем снижать потери, может не нужно нам столько воды, сколько заявляется дополнительно добывать".

Напомним, в планы правительства по обеспечению водоснабжения Крыма входят опреснение морской воды, поиск новых источников пресной воды, строительство гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения и водоотведения, а также капитальный ремонт инфраструктуры.