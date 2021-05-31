Лето в Подмосковье начнется заморозками

В Московской области заморозки прогнозируются 1 и 2 июня в ночные и утренние часы.

"Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в ночные и утренние часы 1 и 2 июня местами по Московской области ожидаются заморозки -2... 0 градусов", - предупреждает подмосковный главк МЧС.

Спасатели предостерегли людей с сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями от выхода на улицу в часы заморозков. Пешеходам и водителям следует быть предельно внимательными.

"Нельзя забывать, что неблагоприятные погодные условия представляют опасность для всех участников дорожного движения. Обратите внимание, что в условиях плохой видимости пешеходы хуже ориентируются на дороге", - отметили в региональном МЧС.