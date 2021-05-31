Три дня непогоды ждет Карачаево-Черкесию

Первые три дня лета в Карачаево-Черкесии пройдут с сильными дождями, грозами, градом и шквалистым ветром, скорость которого будет достигать 25 м/с, - сообщает ГУ МЧС России по региону.

"На реках прогнозируется подъем уровня воды местами до неблагоприятных отметок, а в горах возможен сход селей малого объема", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Непогода может спровоцировать возникновение чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с подтоплением низменностей и строений, повреждением дамб, порывами линий связи и ЛЭП, нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, а также гибелью сельхозкультур, - добавили в МЧС.