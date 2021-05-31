В Египте выявили несколько случаев "черной плесени"

Диагноз мукормикоз ("черная плесень") поставили в Египте семерым пациентам, об этом сообщил ректор Университета Заказик на севере страны Осман Шаалян, пишет издание "Аль-Ахрам".

Эта инфекция поражает нос, глаза и органы дыхания человека, заболевание стало активно распространяться в Индии на фоне пандемии, 60% пациентов удаляют глаза, чтобы «черная плесень» не проникла в мозг.

Осман Шаалян уточнил, что в Египте все случаи заражения были диагностированы в провинции Шаркия у жителей с ослабленным иммунитетом на фоне перенесенных ими заболеваний, в том числе и после коронавируса. "Трем заразившимся были сделаны операции по удалению поврежденных плесенью органов, один находится в крайне тяжелом состоянии, остальные стабильны", - добавил он.

Чаще всего споры "черной плесени" попадают в организм человека через аппараты ИВЛ, также они могут содержаться в земле, пыли и продуктах органического разложения.