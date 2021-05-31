Шойгу: водная блокада Крыма снята

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что водную блокаду Крыма удалось снять благодаря водопроводу, проложенному силами военных.

"Важно отметить, что Вооруженные силы принимают участие в решении общегражданских вопросов. Для бесперебойного водоснабжения населения Крыма проложен временный водопровод общей протяженностью 32 км", - заявил он на коллегии Минобороны РФ в понедельник, пишет "Интерфакс".

Шойгу подчеркнул, что временный водопровод позволил снять водную блокаду полуострова на время строительства магистрального водопровода.

Водозабор на реке Бельбек был запущен в марте, военным удалось построить гидротехнический комплекс за рекордные 115 дней. Водопровод решил проблему дефицита воды в Севастополе.