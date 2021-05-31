Спасатели обнаружили в Черном море под Туапсе следы разлива нефти

В Черном море под Туапсе обнаружено нефтяное пятно площадью свыше 100 кв м, - сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Пятно радужной пленки наблюдается на входе в порт и дрейфует в сторону мыса Кадош. Ситуацию осложняет то, что пленка сбору не подлежит, поскольку ее фракция слишком тонкая и специалисты не могут обработать ее сорбентом, - передает "АиФ-Юг".

Накануне работы по ликвидации вытекшей нефтесодержащей жидкости не проводились из-за сильного ветра, сотрудники МЧС продолжают вести мониторинг ситуации.