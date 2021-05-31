Новый авиарейс свяжет Алматы и Самарканд

С 9 июня авиакомпания Air Astana открывает новое направление: прямой рейс Алматы-Самарканд.

Жители Казахстана смогут отправиться в древний город Узбекистана на авиалайнере A321, запланированы два рейса в неделю - по средам и воскресеньям.

"По средам вылет из Алматы в Самарканд в 15.40 с прибытием в Самарканд в 16.15. Обратный рейс в 17.45 с прибытием в Алматы в 20.20. По воскресеньям вылет из Алматы в 11.20 с прибытием в Самарканд в 11.55. Обратный рейс в 13.25 с прибытием в 16.00. Время местное. Продолжительность полета 1 час 35 минут", - уточнили в авиакомпании.

Air Astana также выполняет регулярные рейсы в Ташкент.

Отметим, иностранцы, прибывающие в Узбекистан на самолетах и поездах, обязаны иметь справку с отрицательными результатами ПЦР-тестирования на коронавирус.