В Самаре экстренно сел самолет из Екатеринбурга, летевший в Ростов-на-Дону

Сегодня в международном аэропорту Самары "Курумоч" совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании "Азимут", летевший из Екатеринбурга в Ростов-на-Дону, - сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

"Самолет совершил вынужденную посадку по технической причине", - цитирует собеседника "Интерфакс".

На время ожидания вылета из Самары авиакомпания обеспечит пассажиров всем необходимым, не назвав причины экстренной посадки.

Сейчас пассажиры рейса размещены в здании аэровокзала, планируется, что в аэропорт назначения лайнер вылетит в 15:40, - добавили в пресс-службе самарского аэропорта.