В Самаре экстренно сел самолет из Екатеринбурга, летевший в Ростов-на-Дону
Сегодня в международном аэропорту Самары "Курумоч" совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании "Азимут", летевший из Екатеринбурга в Ростов-на-Дону, - сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
"Самолет совершил вынужденную посадку по технической причине", - цитирует собеседника "Интерфакс".
На время ожидания вылета из Самары авиакомпания обеспечит пассажиров всем необходимым, не назвав причины экстренной посадки.
Сейчас пассажиры рейса размещены в здании аэровокзала, планируется, что в аэропорт назначения лайнер вылетит в 15:40, - добавили в пресс-службе самарского аэропорта.
Вестник Кавказа
в facebookПодписаться