Азербайджан и Турция проведут заседание по военному сотрудничеству
13-е заседание Азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня откроется в Баку 3 июня.
В рамках мероприятия стороны обсудят текущее состояние двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической, военно-медицинской, военно-образовательной, военно-промышленной сферах и в сфере безопасности, сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.
Также на заседании будут рассмотрены перспективы развития взаимодействия Азербайджана и Турции в военной и оборонной сферах.
Вестник Кавказа
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