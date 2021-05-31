Азербайджан и Турция проведут заседание по военному сотрудничеству

13-е заседание Азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня откроется в Баку 3 июня.

В рамках мероприятия стороны обсудят текущее состояние двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической, военно-медицинской, военно-образовательной, военно-промышленной сферах и в сфере безопасности, сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.

Также на заседании будут рассмотрены перспективы развития взаимодействия Азербайджана и Турции в военной и оборонной сферах.