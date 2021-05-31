Железноводск вновь примет фестиваль лечебной грязи

В Железноводске пройдет фестиваль "Железная грязь", анонсировал глав Ставропольского края Владимир Владимиров.

По его словам, мероприятие вернется в событийный календарь города после пандемии.

В пресс-службе местной администрации, сообщили о том, что фестиваль состоится в августе на Феррум-площади Курортного озера "30’Ка". Здесь будут находиться специальные бассейны с лечебной грязью для проведения "грязных" спортивных игр.

Также будет организована "грязная" полоса препятствий для велосипедов. "Отмываться от грязи будем термальной Славяновской минеральной водой в специально установленных душевых кабинах", – сообщил глава Железноводска Евгений Моисеев.